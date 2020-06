Erstmals seit Jahren: Wolfswelpe im Wildpark Eekholt geboren

Große Freude im Wildpark Eekholt: Zum ersten Mal seit Jahren streift bald wieder ein kleiner Wolfswelpe durch das Gehege.

Wolfswelpe ist vermutlich ein Rüde

Im Wildpark Eekholt in Schleswig-Holstein gibt es zum ersten Mal seit Jahren wieder Nachwuchs bei den Wölfen. Die achtjährige Wölfin Mascha hat ein Junges geboren, wie der Wildpark mitteilte. Erstmals im Gehege entdeckt wurde der kleine Wolf am 9. Mai. Bei dem Welpen handelt es sich nach Angaben der Tierpfleger vermutlich um einen Rüden. Allerdings könne dies bei einem so kleinen Jungtier noch nicht hundertprozentig genau erkannt werden. Dass Mascha tragend sein könnte, vermuteten die Tierpfleger den Angaben zufolge vom 10. April an, da die Wölfin nicht mehr wie sonst zu den regelmäßigen Fütterungen erschienen ist. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.

Wolfswelpen kommen nach zweimonatiger Tragzeit in einer Erdhöhle blind zur Welt. Im Alter von vier Wochen halten sie sich auch außerhalb der Höhle auf. Mit zwei bis drei Monaten kommen sie zudem auf sogenannte Rendezvousplätze, wo sie von den Alttieren mit Nahrung versorgt werden. Dabei wird ihnen von den älteren Tieren Fleisch zugetragen oder hervorgewürgt.

Mit dpa