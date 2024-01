Ersthelfer wird auf A7 in Bispingen von Auto erfasst und stirbt

Ein Ersthelfer ist am Sonntag bei einem Unfall mit mehreren Autos auf der Autobahn 7 in Bispingen im Landkreis Heidekreis (Niedersachsen) gestorben. Eine 41 Jahre alte Autofahrerin habe ersten Erkenntnissen nach auf der winterglatten Straße die Kontrolle über ihren Wagen verloren und erfasste den 28-Jährigen. Zwei 71 und 29 Jahre alte Frauen wurden ebenfalls erfasst und schwer verletzt, eine 40-Jährige und ihr 9 Jahre alter Sohn leicht. Die Fahrerin, die mit ihrem Auto in die Unfallstelle prallte, wurde leicht verletzt.

Die Helfer:innen wollten sich um einen 50 Jahre alten Mann kümmern, der zuvor mit seinem Auto ins Schleudern geriet und auf dem Grünstreifen einer Auffahrt stehen blieb. Zwei Rettungshubschrauber landeten auf der Autobahn, die in Richtung Hannover zeitweise gesperrt werden musste.

Mit dpa