Erstes LEGO-Discovery Centre kommt im Frühjahr 2024 in die Hamburger HafenCity

In Hamburg stehen von Frühjahr 2024 an Tausende Legosteine im Mittelpunkt einer neuen Freizeitattraktion. In der Hafencity soll ein Lego-Entdeckerzentrum mit zwölf Erlebnisbereichen entstehen, wie Merlin Entertainments am Dienstag in Hamburg mitteilte. Herz des etwa 3000 Quadratmeter großen Hamburger Lego-Discovery-Centres werde eine Lego-Miniwelt, in der bekannte Bauwerke und Sehenswürdigkeiten der Hansestadt einen Platz finden. Dafür sind den Angaben zufolge rund 1,5 Millionen Lego-Steine verbaut worden. Weitere 500.000 Steine können zudem zum Spielen, Entdecken und Kreieren genutzt werden. Auch ein 4D-Kinoerlebnis und eine Minifiguren-Werkstatt sind Teil des Angebots.

ARCHIV – Legosteine liegen übereinander. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Wer gern mit Lego bastelt und kreativ ist, kann nun auch Teil der Creative Crew werden. Gesucht werden Kinder, die die neue Lego-Welt als Modelbauerinnen und Modellbauer bei der Entstehung begleiten. Bewerben können sich Mädchen und Jungen zwischen vier und zehn Jahren mit einem Foto eines eigenen Bauwerkes und sich. Das Lego-Entdeckerzentrum ist im Westfield-Hamburg-Überseequartier untergebracht.



Mit dpa