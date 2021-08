Erste Saison-Niederlage: Hamburg Sea Devils unterliegen Frankfurt Galaxy

Die Serie der Hamburg Sea Devils in der European League of Football (ELF) ist gerissen. Im siebten Saisonspiel der neugegründeten Liga kassierten die Hanseaten am Sonntag mit dem 9:35 (6:27) bei der Frankfurt Galaxy die erste Niederlage der Club-Geschichte. Punkte für die Sea Devils erzielte nur der dänische Kicker Phillip Andersen, der drei Fieldgoals verwandelte.

Das Logo der Hamburg Sea Devils. Foto: European League of Football/Hamburg Sea Devils

Trotz der Niederlage gegen die Hessen führen die Hamburger mit 6:1 Siegen weiterhin souverän die Tabelle der Nord-Staffel an. Mit der gleichen Bilanz stehen die Frankfurter an der Spitze der Süd-Staffel. Am kommenden Samstag steht für die Sea Devils das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Dann geht es gegen Berlin Thunder.

dpa