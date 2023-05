Erste Küken der Hamburger Schwäne geschlüpft

Schwaneneltern und ihre Küken schwimmen auf der Alster an der Fuhlsbütteler Schleuse. Foto: Georg Wendt/dpa

Nach einem Winter mit vielen Einschränkungen und Verlusten haben die ersten Hamburger Schwäne nun Nachwuchs bekommen. „Die ersten sieben Küken sind geschlüpft“, sagte Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die flauschigen, grauen Kleinen würden im Bereich der Oberalster schwimmen. Konkreter wollte er nicht werden, damit die Küken nicht durch zu viele neugierige Blicke gestört werden.

Das Nest mit den sieben Küken sei bislang das erste, in dem schon Schwanennachwuchs geschlüpft ist. „Bei den anderen warten wir mal ab. Interessant ist, dass manche Paare jetzt noch Brutplätze suchen. Das könnte sich in diesem Jahr also noch gut in die Länge ziehen.“

Nieß geht davon aus, dass derzeit rund 80 Schwäne in den Kanälen und Nebenarmen unterwegs sind. Er und sein Team hoffen, dass wieder bis zu zehn Brutpaare erfolgreich Küken aufziehen. Das wäre gut, denn in den vergangenen Monaten haben sowohl die Vogelgrippe als auch eine Bakterienkrankheit den eigentlich etwa 120 Exemplare umfassenden Bestand auf rund 65 Tiere schrumpfen lassen. Die übrigen Schwäne auf den Gewässern Hamburgs sind in der Saison zugeflogene Tiere.

