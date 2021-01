Erste Hilfe zum Hören: Moderator und Sanitäter Schlegl startet Lebensretter-Podcast

Moderator und Notfallsanitäter Tobi Schlegl (43) will mit einem neuen Podcast Kurioses, Extremes, Schwieriges und Überlebenswichtiges aus dem Rettungsdienst an die Hörer:innen bringen. Mit dem Podcast „2Retter1Mikro“ holt sich der Journalist Kolleg:innen vors Mikro und spricht mit ihnen über den Berufsalltag und ihre Sorgen und Nöte im Job. „Das ist in der Form etwas Neues. Dass darüber Gespräche auf Augenhöhe geführt werden und man so in die verschlossene Welt wirklich eintauchen kann, das habe ich so noch nicht gehört“, sagte Schlegl der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Dass es Gesprächsbedarf gibt und Rettungsdienst und Pflege unbedingt eine Plattform brauchen, sei ihm bereits beim Schreiben seines ersten Romans „Schockraum“ klar geworden.

Podcast soll alle zwei Wochen erscheinen

In dem alle zwei Wochen erscheinenden Podcast soll es um viele Seiten des Berufsalltags der Sanitäter:innen und Pfleger:innen gehen. „Wir reden auch darüber, was gesellschaftlich und politisch verbessert und verändert werden muss. Vor allem über die enorme Personalnot im Rettungsdienst wird gar nichts kommuniziert.“ Da müsse sich massiv etwas ändern, sonst sei die Notfallversorgung künftig gefährdet.

„Bock machen auf den Job“

Deshalb soll der Podcast auch leicht und locker sein: „Wir wollen auch Bock machen auf den Job. Denn wir brauchen dringend gutes und neues Personal. Die Arbeitsbedingungen sind tough und hart, aber der Beruf an sich ist total toll.“ Bei einer Lebensrettung dabei sein zu können, sei sehr erfüllend. Deshalb werden seine Gäste auch Lustiges, Emotionales und Spannendes aus dem Job zu Besten geben.

Erste Hilfe in der Bevölkerung „ganz schlecht ausgeprägt“

Zudem setzt Schlegl mit dem Podcast einen Herzenswunsch um: Menschen sollen den Mut bekommen, Erste Hilfe leisten zu können. „Die Erste Hilfe ist in der Bevölkerung ganz schlecht ausgeprägt. Deshalb probiere ich ein Experiment. Zum allerersten Mal gibt es Erste Hilfe zum Hören. Man muss also sein Kopfkino einschalten.“

Auch eine Podcast-Folge mit Jens Spahn soll kommen

In der ersten Folge, die von Donnerstagmorgen an kostenlos auf allen Podcast-Plattformen abrufbar sein soll, spricht Schlegl mit dem Intensiv-Pfleger Matthias. Der arbeitet auf einer Corona-Station, fährt zudem auch Rettungswagen und kämpft außerdem für bessere Arbeitsbedingungen. „Er ist der idealste Gast“, viele weitere Kolleg:innen sollen folgen. Ein Podcast-Date mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sei bereits verabredet.

Schlegl hofft auf weitere „Rettungsdienst-Klassensprecher“

Schlegl hatte vor fast fünf Jahren seinen Job hingeworfen und sich drei Jahre lang zum Notfallsanitäter ausbilden lassen. Seit seinem im Sommer erschienenen Debüt sei er quasi der „Rettungsdienst-Klassensprecher“ geworden. „Ich hoffe aber, dass da noch viele nachkommen und mich da auch unterstützen.“

Mit dpa