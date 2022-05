Erste Frau an DGB-Spitze: Yasmin Fahimi ist neue Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Die neue DGB-Vorsitzende hat Erfahrungen in der Chemiegewerkschaft und in der Politik. Ihrer Wahl an die Spitze des Gewerkschaftsbundes ging eine längere Suche voraus.

Yasmin Fahimi wechselt direkt von der Politik an die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Die 54-Jährige war im September in ihrem Wahlkreis Hannover erneut direkt für die SPD in den Bundestag gewählt worden. Fahimi gehört dem SPD-Fraktionsvorstand und -Parteivorstand an. Als DGB-Chefin will Fahimi ihr Abgeordnetenmandat nun niederlegen.

Yasmin Fahimi ist zur neuen DGB-Chefin gewählt. Foto: SPD Parteivorstand

Von der Politik an die Spitze der Gewerkschaft

Fahimi gilt als durchsetzungsstark, zielstrebig und organisationserfahren. Sie hat eine Gewerkschaftslaufbahn bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) absolviert, die die Diplom-Chemikerin 1998 als wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Gewerkschaftsstiftung begonnen hatte. Beim IGBCE war die Tochter einer alleinerziehenden Mutter unter anderem für Grundsatzfragen zuständig. Fahimis Lebensgefährte ist der IGBCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis.

2014 war Fahimi, die früher auch Juso-Mitglied war, für knapp zwei Jahre SPD-Generalsekretärin. Dann wurde die Parteilinke Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium unter der damaligen Ministerin Andrea Nahles. Die acht DGB-Einzelgewerkschaften hatten sich nach einigem Ringen Anfang des Jahres auf Fahimi als designierte Nachfolgerin des langjährigen DGB-Chefs Reiner Hoffmann geeinigt, der aus Altersgründen nicht mehr angetreten war. In Führungskreisen der Gewerkschaften soll es Unmut gegeben haben, weil Fahimi nicht aus dem Funktionärskreis kommt.

Politische Schwerpunkte Fahimis sind die Arbeitsmarkt- und Ausbildungspolitik. Sicherstellen wolle sie, „dass dieses Jahrzehnt der Transformation nicht nur wirtschaftlich ein Erfolg wird, sondern dass wir neue Perspektiven für alle schaffen“, umreißt sie ihr Kernanliegen.

