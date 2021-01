Erneut chaotische Verhältnisse bei Besucher-Ansturm im Harz

Entgegen allen Mahnungen haben sich am Wochenende viele Ausflügler:innen auf den Weg in den Harz gemacht. Schon am Morgen waren am Samstag und Sonntag die Parkplätze voll und es bildeten sich kilometerlange Staus, wie die Polizei mitteilte. Wegen starken Schneefalls spitzte sich die Lage am Sonntag zu – mehrere Autos blieben auf glatter Fahrbahn liegen und stellten sich quer. So wurde etwa die Bundesstraße 4 vorübergehend einseitig gesperrt. Wegen Überfüllung und des Ansteckungsrisikos in der Corona-Pandemie hatte die Polizei eigentlich von Ausflügen in den winterlichen Harz abgeraten.

„Wir haben hier Chaos hoch drei, es bricht alles zusammen“

Bereits am Vortag hatte der Ansturm auf die Ausflugsgebiete zu chaotischen Verkehrsverhältnissen geführt. Wanderer:innen und Rodler:innen steuerten die Parkplätze in den teils verschneiten Orten an. „Wir haben hier Chaos hoch drei, es bricht alles zusammen“, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Goslar am Mittag. „Es geht so gut wie gar nichts mehr, einige Autos sind auch liegengeblieben. Es ist zu viel los.“ In Absprache mit den Straßenmeistereien wurde nachmittags die B4 stundenweise am Ortsausgang Bad Harzburg in Richtung Torfhaus einseitig gesperrt.

Die Landesstraße 504 von Altenau nach Torfhaus war zuvor bereits zur Einbahnstraße aus dem Harz heraus umfunktioniert worden. „Aber wenn wir nicht präsent sind, machen manche, was sie wollen. Das ist sehr unvernünftig“, sagte der Polizeisprecher. Man würde auch Anzeigen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten ausstellen, aber dafür reiche momentan nicht die Zeit.

Zahlreiche Familien und Gruppen zu Fuß unterwegs

Die Schlepplifte sind coronabedingt geschlossen, zahlreiche Familien sowie Gruppen machten sich jedoch zu Fuß auf den Weg. Die Polizei appellierte auf Twitter an Tagesausflügler, weiträumig auf andere Bereiche im Harz auszuweichen und die Rettungswege frei zu halten. Am überfüllten Großraumparkplatz in Torfhaus parkten viele Autofahrer:innen am Straßenrand.

Auch Besucher aus Hamburg und Berlin vor Ort

Einen Massenandrang gab es auch auf dem beliebten, etwa neun Kilometer langen Goetheweg von Torfhaus zum Brocken. In Braunlage war ebenfalls einiges los: Die Kennzeichen der Autos deuteten auf Besucher:innen überwiegend aus der Region hin – viele kamen demzufolge aus Hannover und dem Umland -, aber auch Berliner:innen und Hamburger:innen waren vertreten. In Niedersachsen gibt es keine Beschränkung für Tagestourist:innen.

Am Sonntagnachmittag äußerte ein Polizeisprecher die Hoffnung, dass bei der angespannten Lage und den schwierigen Witterungsverhältnissen alle Besucher gesund den Rückweg bewältigen.

Mit dpa