Erfinder der „Werner“-Comics: Rötger „Brösel“ Feldmann wird 70 Jahre alt

An diesem Dienstag wird der Erfinder und Zeichner der Comic-Reihe „Werner“, Rötger „Brösel“ Feldmann, 70 Jahre alt. Eine große Feier wird es jedoch nicht geben. „Wir verkrümeln uns irgendwohin an die Ostsee“, sagte seine Ehefrau Petra. Außerdem plant das Paar die Eröffnung einer Galerie: „Werners Kultschuppen“. Er soll 2021 in einem Gebäude auf seinem Hof entstehen, „in dem einstmals Schweineseelen ihr Dasein fristeten. Wenn die Bürokratie das zulässt“, sagte Brösel. Ein Museum werde das aber nicht. „Denn da ist ein bisschen das Wort Mausoleum drin, das mag ich nicht leiden.“

Seit mehr als 25 Jahren lebt Feldmann weitgehend zurückgezogen auf einem denkmalgeschützten Gutshof im „Outback von Schleswig-Holstein“, wie er das kleine Dorf nennt. Allein sieben Motorräder stehen in einem umgebauten Kuhstall. Weitere sollen aber nicht dazukommen. „Wann fahr‘ ich denn schon mal Motorrad“, sagt Brösel. Um Haus und Motorräder in Schwung zu halten, „habe ich bis an mein Lebensende zu tun und das reicht nicht mal aus“.

