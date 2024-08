Erdüberlastungstag: Leben, als hätten wir eine zweite Erde

Blick auf die Erde aus dem Weltall. Foto: rangizzz/stock.adobe.com/Symbolbild

Die Menschen verbrauchen von allem mehr, als die Erde hergibt und verkraftet. Fachleute sehen eine Grenze erreicht.

Wir holzen Wälder ab, um mit Holz zu bauen. Den Boden nutzen wir, um Essen anzupflanzen. Aus dem Meer fischen wir jede Menge Fische und hinterlassen dort auch unseren Müll. Mit der Erde gehen wir Menschen um, als hätten wir noch irgendwo einen Ersatz-Planeten. Wir verbrauchen viel mehr, als die Erde eigentlich hergibt und erneuern kann. Daran erinnert der Erdüberlastungstag am 1. August. Ab diesem Tag ist alles aufgebraucht. Danach wird die Erde eigentlich überlastet. Das ist schlecht für die Umwelt und auch für uns Menschen.

Deutschlands Erdüberlastungstag war schon im Mai

Fachleute berechnen diesen Tag jedes Jahr neu. Er gilt für alle Länder der Erde. Sieht man sie sich einzeln an, haben einige Länder diesen Tag schon früher erreicht. Bei uns in Deutschland war es zum Beispiel schon Anfang Mai so weit. Einen Grund sehen Fachleute darin, dass die Menschen bei uns viel Fleisch und andere tierische Produkte essen.

Eine gute Nachricht hatten die Fachleute aber auch: Seit knapp zehn Jahren ist dieser Tag ungefähr zur gleichen Zeit und die Mittel nicht immer früher aufgebraucht.

SAT.1 REGIONAL/dpa