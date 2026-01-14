Erbschaftsteuer: Lies begrüßt SPD-Vorschlag – „Große Vermögen müssen angemessenen Beitrag leisten“

14. Januar 2026
Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD). Archivfoto/ Julian Stratenschulte/dpa

Die Reformpläne der SPD im Bundestag zur Erbschaftsteuer gehen für Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies in die richtige Richtung. „Das Konzept zur Erbschaftsteuer ist eine gute Grundlage“, sagte der Regierungschef und SPD-Landeschef. „Große private Vermögen müssen ihren angemessenen Beitrag leisten. Das ist mehr als nur ein Ungerechtigkeitsgefühl in der Bevölkerung, das ist eine Frage von Steuergerechtigkeit.“

Gleichzeitig müsse man bei Unternehmen angesichts der aktuellen konjunkturellen Lage mit Augenmaß vorgehen, sagte Lies. „Das muss für Familienunternehmen, für die vielen kleinen und mittleren Unternehmen fair und leistbar sein, damit Arbeitsplätze und Investitionen geschützt bleiben.“

Das sieht der SPD-Vorschlag vor

Die SPD schlägt einen Lebensfreibetrag von einer Million Euro vor, der steuerfrei geerbt werden kann – 900.000 Euro für Erbschaften aus der Familie und 100.000 Euro von nicht oder entfernt verwandten Personen. Ein selbst genutztes Eigenheim wäre nicht betroffen. Bislang gelten Freibeträge für Erbschaften und Schenkungen für einen Zeitraum von zehn Jahren. 

Für die Vererbung von Unternehmen sieht das SPD-Konzept einen neuen Freibetrag von fünf Millionen Euro vor. Darüber sollen demnach Steuern anfallen, für die Stundungsmöglichkeiten von bis zu 20 Jahren vorgesehen sind. Die Union reagierte ablehnend auf den Reformvorschlag.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Überflüssige Bundesländer? Bovenschulte verteidigt Bremen

14.01.2026 08:49 Uhr

Die Forderung von CSU-Chef Markus Söder nach einer Neuordnung der Bundesländer stößt bei Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte auf Ablehnung. Wenn Söder von Bundesländern spreche, die nicht mehr...

Video02:36 Min.

Niedersächsischer Städtetag: Dramatische Finanzlage vieler Kommunen im Land

13.01.2026 17:26 Uhr

Die Finanzlage vieler Städte und Kommunen in Niedersachsen ist dramatisch. Das Defizit liegt bei mehreren Milliarden Euro. Laut dem Niedersächsischen Städtetag hauptsächlich aufgrund von Projekten, die von...

Video02:02 Min.

„NOlympia“-Kampagne gegen Hamburger Olympia-Bewerbung

13.01.2026 17:22 Uhr

Am Mittwoch geht es in der Hamburger Bürgerschaft um das Referendum zur Olympia-Bewerbung. Dies soll Ende Mai kommen, um die Hamburger:innen über die Bewerbung abstimmen zu lassen....

Video03:01 Min.

Landwirte in Norddeutschland befürchten Preisverfall

13.01.2026 17:01 Uhr

Extremwetterlagen sind aktuell für Landwirt:innen im Norden ein Problem. Aber auch Bürokratie, Dumpingpreise von Discountern und Unsicherheiten auf dem Weltmarkt stellen sie vor große Herausforderungen.

Video02:11 Min.

Warnstreik: Öffentlicher Dienst in Bremen teilweise lahmgelegt

13.01.2026 15:21 Uhr

In Bremen hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag mit Warnstreiks in der Innenstadt große Teile des öffentlichen Dienstes lahmgelegt. Mit den Arbeitsniederlegungen will Verdi den Druck vor...

Video02:45 Min.

Obdachlos bei Minusgraden: Bremer Hilfsangebote für Menschen ohne Wohnsitz

12.01.2026 17:13 Uhr

Für Menschen ohne festen Wohnsitz können die eisigen Temperaturen lebensbedrohlich werden. In Bremen leben schätzungsweise 150 Menschen auf der Straße, offizielle Zahlen gibt es nicht. Um ihnen...

Zur Startseite