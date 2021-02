Enkel versuchte noch, ihn zu retten: Rentner stirbt nach Sturz in Hafenbecken von Neuharlingersiel

Ein 73 Jahre alter Rentner ist bei einem Spaziergang im Hafen von Neuharlingersiel (Kreis Wittmund) ins eiskalte Wasser des Hafenbeckens gestürzt und gestorben. Sein 20 Jahre alter Enkel, der mit ihm unterwegs war, sprang in das Wasser und versuchte, seinen Großvater zu retten, wie ein Polizeisprecher in Wilhelmshaven am Montag sagte.

Rettungsversuch des Enkels blieb ohne Erfolg

Der Rettungsversuch des Enkels blieb am Sonntagnachmittag ohne Erfolg. Rettungskräfte bargen den Senior aus dem Wasser und brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, wo er starb. Auch der Enkel kam mit einer Unterkühlung in eine Klinik. Warum der Mann an der Hafenkante ins Straucheln kam und ob es möglicherweise an der Stelle glatt war, war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie genau es zu dem Unglück kam.

Mit dpa