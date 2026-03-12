Elf Kilo Drogen und Waffe – 20-Jähriger in Hamburg in U-Haft

12. März 2026

Fast elf Kilogramm Drogen und eine mutmaßlich scharfe Schusswaffe haben Polizeikräfte bei der Durchsuchung einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Dulsberg sichergestellt. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde gegen einen 20 Jahre alten Mann ein Haftbefehl wegen Drogenhandels erwirkt.

Der 20-Jährige war den Angaben zufolge am Dienstag im Bereich des Dulsberg-Parks gemeinsam mit einem 17-Jährigen bei einem vermeintlichen Drogengeschäft mit einem Unbekannten beobachtet worden. Einer der beiden bot dann Zivilfahndern Marihuana an. Beide Männer wurden festgenommen, danach durchsuchten Ermittler:innen deren Wohnungen. Bei dem 20-Jährigen fanden die Beamten 1,4 Kilogramm Kokain, 9 Kilogramm Haschisch, 0,5 Kilogramm Marihuana sowie die mutmaßlich scharfe Schusswaffe.

Der 20-Jährige wurde ins Untersuchungsgefängnis gebracht. Dort wurde ein Haftbefehl erlassen. Der 17-Jährige wurde nach der erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Aktualisiert
Video01:17 Min.

15-Jähriger stirbt nach gewaltsamem Streit in Eckernförde

12.03.2026 09:05 Uhr

Ein Jugendlicher ist am Mittwochabend nach einem heftigen Streit in Eckernförde (Schleswig-Holstein) ums Leben gekommen. Vor einem Supermarkt soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Die Polizei...

Elektroauto brennt in Delmenhorst: rund 100.000 Euro Schaden

12.03.2026 08:27 Uhr

In einer Hofeinfahrt in Delmenhorst (Niedersachsen) ist ein Elektroauto in Brand geraten und hat Teile eines zweistöckigen Wohnhauses in Flammen gesetzt. Als die Feuerwehr am Mittwochabend eintraf,...

Tödlicher Unfall auf Sylt: 67-Jähriger stirbt bei Frontalkollision

11.03.2026 09:07 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf Sylt (Schleswig-Holstein) ist ein Mann gestorben und ein weiterer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein 36 Jahre alter Fahrer...

Video00:35 Sek.

Hamburg: 13 Verletzte bei Busunfall im Grindelviertel

10.03.2026 17:23 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind am Dienstag in Hamburg 13 Fahrgäste verletzt worden, drei von ihnen schwer. Gegen 11:45 Uhr kollidierte ein schwarzer SUV auf...

Video02:36 Min.

Prozess gegen mutmaßliche Brandstifter und Randalierer in Verden gestartet

10.03.2026 16:16 Uhr

Im Jahr 2020 sollen drei Männer und eine Frau an verschiedenen Orten im Landkreis Verden (Niedersachsen) immer wieder randaliert und Elektrofahrzeuge sowie Strohballen in Brand gesteckt und...

Video01:33 Min.

Prozess gegen mutmaßlichen Reifenstecher: Verhandlung in Bremen abgebrochen

10.03.2026 16:03 Uhr

Ein 41-Jähriger soll die Reifen an mehr als 200 Autos in Bremen zerstochen haben: dafür sollte sich der Mann eigentlich bereits im Februar vor dem Landgericht verantworten....

Zur Startseite