Elektrische Weihnachtsdeko verursacht Brand mit drei Verletzten in Oyten

Nicht nur brennende Kerzen sind in der Weihnachtszeit gefährlich: Elektrischer Lichterschmuck hat am Donnerstag in Oyten im Kreis Verden einen Brand mit drei Leichtverletzten verursacht. Sie seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer war in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, als die Dekoration eingeschaltet worden war. Die Flammen ergriffen ein Sofa, das die Mieterin der Wohnung und Helfer kurzerhand aus dem Fenster warfen. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Die Polizei ermittelt wegen der genauen Ursache.

dpa