Elefantenorakel bei Hagenbeck liegt erneut richtig: Deutschland spielt 2:2 gegen Ungarn

Yashoda zieht beide Fahnen, Foto: Götz Berlik

Hagenbecks Elefantendame Yashoda hat erneut das Ergebnis der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der EM richtig vorhergesagt. Die Elefantenkuh zog vor dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn beide Flaggen und sagte damit ein Unentschieden voraus.

Nachdem die Deutschen am Mittwochabend in München zwei Mal in Rückstand gerieten, konnte Leon Goretzka in der 84. Minute den 2:2-Ausgleich erzielen. Entscheidend für die Rettung des Unentschiedens waren die Einwechslungen von Goretzka, Musiala und Müller. Durch das Unentschieden gegen Ungarn beendet Deutschland die Gruppenphase der EM hinter Frankreich auf Platz 2. Die Franzosen spielten gegen Portugal ebenfalls 2:2. Damit hat Deutschland den Einzug ins Achtelfinale geschafft.

Sascha Neue