Elbtunnel und A7 am zweiten Adventswochenende voll gesperrt

01. Dezember 2025
Wegen einer Vollsperrung des Elbtunnels müssen sich Autofahrer auf eine schwierige Verkehrslage am zweiten Advent einstellen. (Archivbild) Jonas Walzberg/dpa

Wegen Bauarbeiten werden die A7 und der Elbtunnel am zweiten Adventswochenende in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 22.00 Uhr und endet am Montagmorgen gegen 5.00 Uhr, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld. Während der Sperrung sollen südlich des Elbtunnels neue Verkehrszeichenbrücken aufgebaut und bestehende mit moderner Technik ausgestattet werden.

Dem überregionalen Verkehr in Richtung Hannover wird empfohlen, die A7 bereits in Neumünster-Süd zu verlassen. Die Umleitungsstrecke geht von dort über die B205, die A21 und ab dem Kreuz Bargteheide über die A1 an Hamburg vorbei wieder zur A7. In Richtung Flensburg beginnt diese Ausweichroute am Maschener Kreuz südlich von Hamburg. 

HSV-Heimspiel am Sonntag

Örtlich dürften die Autofahrer vor allem über die Neuen Elbbrücken ausweichen. Allerdings kommt es dort und wie auch auf der A1 vor der Norderelbbrücke häufig zu Staus. Die Autobahnbrücke ist so marode, dass Mitte März Verkehrseinschränkungen vor allem für Lastwagen erlassen wurden. Verschärft wird die Lage am Sonntagnachmittag durch das Heimspiel des HSV gegen Werder Bremen. Für die an- und abreisenden Fans soll kurzfristig eine besondere Route ausgewiesen werden. Eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord appellierte an überregionale Autofahrer:innen: „Es wird ausdrücklich empfohlen, Hamburg an diesem Wochenende weiträumig zu umfahren.“

Bauarbeiten bis Ende 2028

Die Autobahn südlich des Elbtunnels wird von sechs auf acht Spuren verbreitert. Dafür werden die beiden Fahrbahnen, die auf einer rund vier Kilometer langen Brückenkonstruktion ruhen, zur Mitte hin verbreitert. Außerdem wird zwischen den Anschlussstellen Hausbruch und Waltershof das Autobahnkreuz Hamburg-Hafen gebaut. Es soll die A26 aus Niedersachsen mit der A7 verbinden. Nördlich des Elbtunnels wird die Autobahn ebenfalls auf acht Spuren ausgebaut. Im Bereich Altona entsteht zugleich ein gut zwei Kilometer langer Lärmschutztunnel. Die Bauarbeiten auf der A7 dauern mindestens bis Ende 2028.

