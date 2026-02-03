Die Feuerwehr Wildeshausen hat bei einer Rettungsübung demonstriert, wie groß die Gefahr derzeit ist, auf zugefrorenen Gewässern einzubrechen. Denn trotz anhaltender Kälte sind die Eisflächen in Niedersachsen und Bremen noch nicht für das Betreten freigeben. Wer es trotzdem wagt, begibt sich in Lebensgefahr.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
