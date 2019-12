Einen Tag vor Heiligabend: Andrang am Hamburger Flughafen

Weihnachten im Süden oder bei Verwandten in der Ferne: Der Hamburger Flughafen hat am Montag seinen geschäftigsten Tag der Weihnachtszeit. 18.000 abfliegende Passagiere wurden erwartet, wie eine Sprecherin berichtete. Neben den Feriengästen kamen am Montag auch noch die Linienflüge für Geschäftsreisende hinzu. Die meisten Feriengäste ziehe es in die Sonne oder zu Verwandten, ergänzte die Sprecherin. Allein 16 Flugzeuge starten den Angaben zufolge nach Spanien oder Portugal.

Erstmals Gottesdienst für Fluggäste und Mitarbeiter

Am Heiligabend werden etwa 13.000 Passagiere erwartet. Erstmals gibt es an diesem Tag auch einen Gottesdienst für Fluggäste und Mitarbeiter des Airports. Er werde um 18 Uhr in der Flughafenkappelle in Terminal 1 abgehalten.

dpa