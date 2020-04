Eine Chance für die Liebe? Dating-Alternativen in der Coronavirus-Isolation

Vielleicht ist die Zeit sozialer Distanz aber auch perfekt, um sich auf Altbewährtes zu besinnen. Im heutigen Date-Alltag geht alles sehr schnell. Es wird geswiped, nach rechts und links, ja, nein. Likes und Dislikes werden neben dem Seriengucken vor dem Fernseher, bei der Arbeit oder auf der Toilette (ein ziemlich unappetitlicher Gedanke) vergeben. Alles geht schnell, einfach und läuft nebenher. Was sich vor einigen Jahren schon beim klassischen Fernsehen abzeichnete, zeigt sich heute beim Dating: Lovoo & Co. sind Nebenbeimedien, denen wir keine wirkliche Aufmerksamkeit mehr schenken.

Wenn es matcht, folgt eine kurze Konversation, um abzuchecken, worauf es der andere abgesehen hat und dann das erste Date, oftmals geht es dabei um den schnellen Sex. Doch STOP! Das ist aufgrund der vorherrschenden Kontaktverbote gerade nicht möglich. Schalten wir also einen Gang zurück und gehen das Ganze etwas langsamer an. Die soziale Distanz, die uns wegen, oder Dank, des Coronavirus auferlegt wurde, bürgt die Chance in sich, das all zu schnelle Daten wieder etwas zu entschleunigen.

Wir hatten also noch nie so viel Zeit, um auf Dating-Portalen, ob mobil oder am PC, unterwegs zu sein. Wir können uns also ganz getrost mehr Zeit beim Durchstöbern der einzelnen Profile lassen. Und wenn es dann passt, können wir uns längeren Konversationen widmen, ausführlicher und häufiger schreiben, denn Eile besteht nicht, ein Treffen ist erstmal nicht in Sicht. Gespräche werden tiefsinniger, sind getragen von dem Wunsch nach emotionalem Austausch in einer Situation, in der gerade jeder von uns gleichermaßen steckt. „Wer hier aufmerksam und gefühlvoll vorgeht, hat vermutlich bessere Chancen, denn je“, weiß Dating Coach Nina Deißler aus Hamburg.

Es bleibt also mehr Zeit für das Tuning. Und wer sich jetzt fragt, was das heißt, dem sei erklärt: Tuning nennt sich in der Datingsprache die Phase des Flirtens, bevor man sich datet. Klar, oder?

Eine Chance für die Liebe?

So lernen wir uns aus der Distanz besser kennen. Vielleicht telefonieren wir mal. Dann kommt das erste Video-Date. Zusammen einen Kaffee trinken oder lieber kochen? Und irgendwann, wenn das alles hier vorbei ist, treffen wir uns, stehen uns gegenüber, wissen schon worüber der andere lacht und lernen uns noch einmal auf eine ganz andere Weise kennen.

Was vorher die Suche nach dem schnellen Sex-Date war, wird jetzt vielleicht wieder mehr die Suche nach einem echten Partner. Eine Chance für die Liebe?

Die Expertin für die Partnersuche, Nina Deißler, erkennt in der aktuellen Dating-Situation noch weitere Chancen für Singles: „Zum Einen merken aktuell viele Singles, dass Alleinsein wohl doch keine so schöne Option ist und es macht sie aufgeschlossener. Viele Menschen berichten mir, dass sie sich in dieser Zeit mehr mit sich selbst und ihren Mustern auseinandergesetzt haben – das macht uns allgemein ‚liebesfähiger‘ und wir sind auch gefordert, uns ein bisschen mehr Mühe zu geben, aufgeschlossener zu sein, freundlicher zu sein.“