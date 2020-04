Ein Toter und mehrere Verletzte nach schwerem Unfall in Kiel

Am Ostermontag kam es an der Eckernförder Straße in Kiel zu einem schweren Verkehrsunfall. Vier Autos waren im Kreuzungsbereich der Straße kollidiert, wie die Feuerwehr Kiel mitteilte. Zwei eingeklemmte Personen mussten aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Eine Person verstarb noch am Unfallort. Fünf weitere Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Insgesamt 42 Einsatzkräfte waren im Einsatz.