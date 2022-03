Ein Toter und drei Verletzte bei Unfall auf B199 in Steinbergkirche

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B199 in Steinbergkirche (Schleswig-Holstein) ist ein 74 Jahre alter Mann gestorben und drei weitere Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Bei dem Unfall am Dienstagnachmittag war das Auto, in dem die vier Menschen saßen, aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen sagte.

Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Nach Angaben der Sprecherin handle es sich bei den Verletzten um den Fahrer des Wagens sowie zwei weitere Insassen. Aus dem Kofferraum sei zudem ein verletzter Hund geborgen worden. Nähere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

