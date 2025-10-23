Ein Toter nach Schießerei in Hannover – Polizei ermittelt

23. Oktober 2025
Einsatzkräfte sichern den Tatort. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Nach Schüssen mit einem Toten und mehreren Verletzten in Hannover laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Polizei möchte die Leiche des 27-Jährigen untersuchen lassen, kündigte eine Sprecherin der Polizei an. Die Ermittler:innen erhoffen sich dadurch Erkenntnisse zur Todesursache und zum Ablauf der Tat. 

Mehrere Verletzte in Kliniken

Nach Angaben der Polizei gerieten am Mittwochabend zwei oder mehr Gruppen in Streit, dann eskalierte der Konflikt. „Es sind mehrere Schüsse gefallen“, sagte die Sprecherin der Polizei. Für den 27-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, mehrere Menschen wurden in umliegende Krankenhäusern behandelt. 

Im Laufe des Abends entdeckte die Polizei in der Nähe des Hauptbahnhofs – etwa vier Kilometer vom Tatort entfernt – eine weitere verletzte Person. Ob und in welchem Zusammenhang die beiden Einsätze stehen, war zunächst unklar. 

Noch viele offene Fragen

Die Beamt:innen nahmen einen mutmaßlichen Täter in der Nähe fest. Inwiefern die Person in die Auseinandersetzung verwickelt war, werde nun geprüft. Die Fahndung nach weiteren Verdächtigen läuft weiter, abends waren Spürhunde und ein Hubschrauber im Einsatz.

Stunden später sind noch viele Fragen offen. Wie viele Menschen waren an dem Konflikt beteiligt? Warum eskalierte die Auseinandersetzung? Wie viele Menschen sind verletzt und wie schwer? Wie viele Verdächtige – möglicherweise bewaffnet – sind noch auf der Flucht? „Das müssen jetzt alles die Ermittlungen zeigen“, sagte die Sprecherin der Polizei.

SAT.1 REGIONAL/dpa

