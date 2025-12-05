Ein Toter bei Brand in Wohnhaus in Adendorf

05. Dezember 2025

Bei einem Brand eines Zweifamilienhauses in Adendorf im Kreis Lüneburg (Niedersachsen) ist ein Mensch gestorben. Nähere Angaben zum Alter oder dem Geschlecht machte die Polizei zunächst nicht. Das Feuer wurde bereits gelöscht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Menschen um einen Passanten handeln könnte, der vor Eintreffen der Einsatzkräfte helfen wollte. 

Drei Menschen seien in dem Zweifamilienhaus gewesen, zwei davon wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht – eine Person mit Verbrennungen und einer mit einer Rauchvergiftung. Das Gebäude sei vollständig abgebrannt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf mehr als 200.000 Euro. Einige Straßen in dem Bereich des Brandes wurden wegen des Einsatzes am frühen Morgen gesperrt. Die Ermittlungen nach der Brandursache dauern an.

SAT.1 REGIONAL/dpa

