Ehepaar in Neustadt am Rübenberge getötet: Polizei nimmt Sohn am Bahnhof Gifhorn fest

Nach dem gewaltsamen Tod eines Ehepaares in der Region Hannover (Niedersachsen) hat die Polizei nach mehrtägiger Fahndung den 27-jährigen Sohn festgenommen. Er stehe im Verdacht, im Zeitraum vom 20. bis 30. Mai seine 53 Jahre alte Mutter sowie deren 59 Jahre alten Ehemann in Neustadt am Rübenberge getötet zu haben.

Der Mann wurde am Bahnhof Gifhorn gefasst und soll am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte. Am vergangenen Freitag hatten Polizei und Staatsanwaltschaft einen Fahndungsaufruf mit Fotos des Mannes veröffentlicht und dabei gewarnt, den Gesuchten anzusprechen, da er möglicherweise bewaffnet sei.

Die Eheleute waren am 30. Mai erstochen in ihrem Haus im Ortsteil Hagen gefunden worden. Beide verbluteten laut Staatsanwaltschaft infolge zahlreicher Messerstiche. Dies habe die Obduktion ergeben.

Mit dpa