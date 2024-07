Ed Sheeran kommt 2025 für Konzert nach Hamburg

Sänger Ed Sheeran gibt im Sommer 2025 wieder Konzerte in Deutschland. Wilfredo Lee/AP

Der britische Popstar Ed Sheeran (33) hat für 2025 drei Konzerte in Deutschland angekündigt. Geplant sind Auftritte in Stuttgart (29.6.), Hamburg (5.7.) und Düsseldorf (5.9.). Im Sommer 2024 war Ed Sheeran hierzulande nur im Rahmen von Festival-Auftritten zu sehen – im kommenden Jahr geht er nun wieder richtig auf Tour. Der Vorverkauf dafür startet am kommenden Mittwoch (10.7.) bei „eventim.de“.

Die Tournee trägt den auf den ersten Blick unaussprechlichen Namen „+-=÷x“. Vor zwei Jahren schloss Sheeran mit „-“ (Subtract) seine sogenannte Mathematical-Albumreihe ab, zu der auch sein 2017 veröffentlichtes besonders erfolgreiches Album „÷“ (Divide) gehört sowie die Alben „x“ (Multiply; englisch für Multiplikation), „=“ (Equals; englisch für Gleichheitszeichen) und „+“ (Aussprache: Plus) von 2011.

Sheeran („Bad Habits“) gehört laut Warner Music zu den „gefragtesten Popstars“ der Welt. Er verkaufte laut seinem Label weltweit mehr als 45 Millionen Alben und 150 Millionen Singles. 2021 war er in Deutschland im Rahmen einer Tournee in Gelsenkirchen, München und Frankfurt am Main aufgetreten.

SAT.1 REGIONAL/dpa