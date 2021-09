„Earth Night“ am 7. September: Licht aus für die Umwelt – auch Hamburg ist dabei

Eine Luftaufnahme von Hamburg in der Abenddämmerung. Foto: Pixabay/Archiv

Am heutigen Dienstag, dem 7. September 2021, startet wieder die „Earth Night“, um auf die anhaltende Lichtverschmutzung in der Nacht aufmerksam zu machen. Ab 22 Uhr heißt es dann in ganz Deutschland wieder: Licht aus, Vorhänge zu – für die Umwelt. Die Aktion ist eine Initiative von „Paten der Nacht“, die sich für die Eindämmung von Lichtverschmutzung einsetzt. Auch Hamburg macht mit.

In Großstädten sorgen nächtliche Beleuchtungen von Gebäuden, Einkaufszeilen, Monumenten und Wohnhäusern für eine erhebliche Lichtverschmutzung. Und das ist schädlich für Mensch, Umwelt und Natur gleichermaßen. Mit der Earth Night soll ein sichtbares Zeichen für weniger Kunstlicht gesetzt werden.

Diese Hamburger Wahrzeichen bleiben unbeleuchtet

In Hamburg werden am heutigen Dienstag ab 22 Uhr

das Rathaus,

der Rathausmarkt,

die Alsterfontäne,

der historische Wasserturm in Rothenburgsort,

die St. Petrikirche,

die Lombardsbrücke,

die Promenade am Fischmarkt

und der Harburger Rathausplatz

unbeleuchtet bleiben.

Sternenhimmel auf dem Land – Kunstlicht in den Städten

Vor allem Großstädte sind an nächtliche Dauerbeleuchtungen und einen kaum erkennbaren Sternenhimmel gewöhnt. „Und dieses massiv eingesetzte Kunstlicht verbraucht nicht nur viel Energie, es bringt auch Ökosysteme durcheinander“, betont Hamburgs Umweltminister Jens Kerstan (Grüne). Vögel würden die Orientierung verlieren, Insekten an Glühlampen verschmoren. „Bei der Earth Night können wir beispielhaft und mit einfachen Mitteln etwas für die Umwelt tun und eine Nacht lang die Beleuchtung reduzieren“, so Kerstan weiter. Und dazu braucht es nicht viel: Es genügt bereits, nicht alle Lampen in der eigenen Wohnung brennen zu lassen oder die Vorhänge zuzuziehen, um die Nacht dunkler werden zu lassen. „Ich freue mich, wenn viele Hamburgerinnen und Hamburger bei der Earth Night mitmachen.“

Die Earth Night wurde im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Offizieller Videotrailer zur Earth Night am 7. September 2021: