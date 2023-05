Durchfall, Erbrechen und Fieber: Krankenkasse warnt vor Rotaviren

Ein Säugling bekommt eine Schluckimpfung gegen Rotaviren. Foto: kasto/stock.adobe.com/Symbolbild

Die Krankenkasse Barmer in Niedersachsen hat vor Rotaviren gewarnt. Die Viren, die Durchfall, Erbrechen und Fieber auslösen können, seien in Niedersachsen und Bremen auf dem Vormarsch, teilte die Krankenkasse am Freitag mit.

Im vergangenen Jahr seien beim Robert Koch-Institut insgesamt rund 1.800 Infektionen in Niedersachsen und über 120 in Bremen registriert worden. „In diesem Jahr sind bereits jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt rund 1.500 Rotavirus-Erkankungen in Niedersachsen festgestellt worden, in Bremen auch schon über 90 Fälle“, sagte Barmer-Landesgeschäftsführerin Heike Sander. Die Barmer riet zur Impfung.

Vor allem für Babys und Kleinkinder gefährlich

Rotaviren-Infektionen können nach Angaben der Krankenversicherung vor allem für Säuglinge und Kleinkinder gefährlich werden, weil sie schnell viel Flüssigkeit verlieren. Gut die Hälfte der kleinen Patienten müsse im Krankenhaus behandelt werden. Die Viren seien hochansteckend und extrem widerstandsfähig. Außerhalb des Körpers könnten die Krankheitserreger mehrere Tage überleben, schon wenige Viruspartikel genügten, um eine Infektion auszulösen. Bei größeren Kindern und Erwachsenen nehme die Erkrankung in der Regel keinen schweren Verlauf.

