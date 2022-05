Drogendealer in Schleswig nach Wohnungsdurchsuchung festgenommen

Sichergestellte Gegenstände nach Wohnungsdurchsuchung Bild: Polizeidirektion Flensburg

Die Kriminalpolizei Schleswig hat am Dienstag die Wohnung eines 41-jährigen mutmaßlichen Drogendealers durchsucht und dabei neben Amphetamin und Cannabis mehrere Schuss- und Stichwaffen sichergestellt. Der Mann wurde zunächst festgenommen.

Gegen den 41-jährigen Schleswiger läuft ein Ermittlungsverfahren, der Mann steht im Verdacht mit Amphetamin und Cannabis unerlaubten Handel zu treiben. Am Dienstag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Dabei konnten rund 600 g Amphetamin, 60 g Cannabis, mehrere (erlaubnisfreie) Schuss- und Stichwaffen sowie 1520,- Euro in szenetypischer Stückelung aufgefunden und sichergestellt werden, so die Polizei. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen, die Ermittlungen dauern an.