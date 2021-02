Drogen- und Waffenhandel: Hunderte Polizisten durchsuchen Objekte in Bremen und Niedersachsen

Die Polizei hat mit mehreren hundert Einsatzkräften am Donnerstagmorgen mehr als 15 Gebäude in Bremen, Bremerhaven und Niedersachsen durchsucht. Auch sechs Untersuchungshaftbefehle sollten dabei vollstreckt werden, wie ein Sprecher der Polizei in Bremen mitteilte. Die Verdächtigen sollen aus Bremen und Bremerhaven stammen, Einzelheiten zu ihnen nannte die Polizei zunächst nicht. Auch Spezialeinheiten aus anderen Bundesländern waren im Einsatz.

Verdacht des Einfuhrschmuggels und des Handels mit Drogen und Waffen

Die Durchsuchungen und Festnahmen stehen demnach im Zusammenhang mit fünf Verfahren der Bremer Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Einfuhrschmuggels und des Handels mit Drogen und Waffen. Außerdem werde wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.

Polizei will am Donnerstag Bilanz ziehen

Bei den Durchsuchungen sollen neben Drogen und Waffen auch Vermögen gesichert werden, um Vermögensrarreste in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro zu vollziehen. Was genau beschlagnahmt wurde, will die Polizei im Lauf des Donnerstags mitteilten. Dann soll eine Bilanz gezogen werden.

Mit dpa