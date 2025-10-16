Dringender Zeugenaufruf: Grünschnitt löst Kollision aus – 19-Jähriger in Lebensgefahr

16. Oktober 2025
Übersicht der Unfallstelle. Foto: Feuerwehren der Samtgemeinde Sittensen

Auf der Landesstraße 142 in Groß Meckelsen (Niedersachsen) hat sich am Mittwochnachmittag (15. Oktober) ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Eine 67-jährige Autofahrerin musste wegen auf der Fahrbahn liegendem Strauchschnitt abbremsen. Ein nachfolgender 22-jähriger VW-Golf-Fahrer wich aus und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen.

Der Golf-Fahrer wurde schwer, sein 19-jähriger Beifahrer lebensgefährlich verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen werden. Der 41-jährige Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei sucht den oder die Verantwortliche, von deren Fahrzeug der Strauchschnitt gefallen ist. Hinweise an die Polizei Zeven unter 04281 / 95920.

SAT.1 REGIONAL/Polizeiinspektion Rotenburg

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Niederländischer Soldat stirbt bei Militärübung in der Lüneburger Heide

16.10.2025 09:32 Uhr

Ein niederländischer Soldat ist bei einer militärischen Übung in Norddeutschland ums Leben gekommen. Das Verteidigungsministerium in Den Haag geht von einem Unfall des 28-Jährigen mit einem gepanzerten...

Video00:46 Sek.

Nach Tötung eines 18-Jährigen im Hamburger Stadtpark: Prozessauftakt gegen zwei junge Männer

15.10.2025 15:23 Uhr

Am Mittwoch war Prozessauftakt gegen zwei junge Männer, die einen 18-Jährigen in Hamburg getötet haben sollen. Im April wurde die Leiche mit rund 100 Einstichstellen im Stadtpark...

Anklage gegen mutmaßlichen Sexualstraftäter „White Tiger“ aus Hamburg

15.10.2025 15:18 Uhr

Ein junger Mann soll als „White Tiger“ im Internet Kinder zu selbstverletzenden Handlungen bis hin zum Suizid getrieben haben – jetzt hat die Hamburger Staatsanwaltschaft Anklage unter...

Video02:43 Min.

Prozess wegen versuchten Mordes gegen 41-Jährigen in Bremen gestartet

15.10.2025 14:26 Uhr

Ein 41-Jähriger soll im April 2025 nachts auf seine Lebensgefährtin eingestochen und eingeschlagen haben, weil diese ihn verlassen wollte. Die Frau überlebte den Angriff, ist aber seitdem...

20-Jähriger attackiert Menschen in Bus in Wilhelmshaven

15.10.2025 09:24 Uhr

In einem Bus hat ein 20-Jähriger zwei Menschen attackiert. Der Verdächtige soll am Dienstagabend in Wilhelmshaven (Niedersachsen) zunächst einem 18-Jährigen mehrfach mit der Faust in das Gesicht...

Aktualisiert

Möglicher Mittelsmann wurde am Mittwoch im Block-Prozess befragt

15.10.2025 08:28 Uhr

Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder hat ein Zeuge ausgesagt, einen Kontakt zwischen einem der mutmaßlichen Entführer und dem Familienanwalt der Blocks hergestellt zu haben. Dabei...

Zur Startseite