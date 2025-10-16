Dringender Zeugenaufruf: Grünschnitt löst Kollision aus – 19-Jähriger in Lebensgefahr

Übersicht der Unfallstelle. Foto: Feuerwehren der Samtgemeinde Sittensen

Auf der Landesstraße 142 in Groß Meckelsen (Niedersachsen) hat sich am Mittwochnachmittag (15. Oktober) ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Eine 67-jährige Autofahrerin musste wegen auf der Fahrbahn liegendem Strauchschnitt abbremsen. Ein nachfolgender 22-jähriger VW-Golf-Fahrer wich aus und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen.

Der Golf-Fahrer wurde schwer, sein 19-jähriger Beifahrer lebensgefährlich verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen werden. Der 41-jährige Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.



Die Polizei sucht den oder die Verantwortliche, von deren Fahrzeug der Strauchschnitt gefallen ist. Hinweise an die Polizei Zeven unter 04281 / 95920.



SAT.1 REGIONAL/Polizeiinspektion Rotenburg