Drei Überfälle mit Schusswaffe in Hamburg: Polizei sucht Zeugen

Das Holi-Kino in Hamburg-Eimsbüttel. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

In Hamburg hat es am Dienstag in den Stadtteilen Eppendorf und Eimsbüttel gleich drei bewaffnete Überfälle hintereinander gegeben. Die Polizei geht davon aus, dass es sich eventuell um denselben Täter handeln könnte. Da der Mann immer noch auf der Flucht sei, bittet die Polizei Zeug:innen und mögliche Opfer um Mithilfe.

Bedrohung mit Schusswaffe im Treppenhaus

Im ersten Fall hatte ein unbekannter Mann am Dienstagnachmittag in der Geschwister-Scholl-Straße zur Abwicklung eines privaten Warenverkaufs zwei unbekannte Opfer in ein Mehrfamilienhaus bestellt. Dort bedrohte er diese im Treppenhaus mit einer Schusswaffe und flüchtete nach einem kurzen Gerangel per Fahrrad in Richtung Frickestraße. Eine Anwohnerin bemerkte die Situation, sprach kurz mit dem geschädigten Pärchen und informierte etwas später die Polizei.

Überfall auf Café in Eppendorf

Gegen 18:50 Uhr betrat ein bewaffneter Mann ein Café in Eppendorf und forderte von zwei Mitarbeitenden des Lokals die Herausgabe von Bargeld. Nach einem Gerangel mit einem 32-jährigen Mitarbeiter gab der Räuber einen Schuss mit seiner mutmaßlichen Schreckschusswaffe ab, wie die Polizei weiter mitteilte. Anschließend verließ der Täter das Lokal, schubste hierbei die 28-jährige Angestellte zur Seite und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Lokstedter Weg. Dabei wurde der 32-Jährige leicht am Kopf und die 28-jährige Angestellte leicht an der Hand verletzt.

Überfall auf Holi-Kino in Eimsbüttel

Gegen 20:05 Uhr überfiel mutmaßlich derselbe Täter das Holi-Kino in Hamburg-Eimsbüttel. Dabei bedrohte der Unbekannte einen 24-jährigen Angestellten sowie eine 75-jährige Kundin mit einer Schusswaffe, während er die Herausgabe von Bargeld forderte und offensichtlich einen Schuss in die Luft abgab. Nachdem der 24-Jährige dem Räuber Bargeld übergeben hatte, flüchtete er und fuhr mit einem Fahrrad in Richtung Bogenstraße. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen erfolglos nach dem Mann. Auch ein Hubschrauber war an dem Einsatz beteiligt und kreiste stundenlang über dem Gebiet.

SAT.1 REGIONAL/dpa