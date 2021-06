Drei Modell-Discos dürfen in Schleswig-Holstein ohne Maskenpflicht öffnen

Die farbig beleuchtete Discokugel dreht sich über einer Tanzfläche. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach über einjähriger Schließung wegen der Corona-Pandemie dürfen erste Diskotheken in Schleswig-Holstein als befristete Modellprojekte unter strengen Auflagen öffnen. Die Besucher:innen müssen keine Maske tragen, keine Abstände wahren und negativ auf Corona getestet, geimpft oder genesen sein. Wie Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) am Montag in Kiel mitteilte, können sich Betriebe bis zum 2. Juli bewerben. Frühestens am 20. Juli kann es losgehen.

Negativtests dürfen maximal 6 Stunden alt sein, Nachtests innerhalb 10 Tagen nach Besuch

Landesweit soll jeweils eine Diskothek mit maximal 200, 500 und 2000 Besucher:innen zugelassen werden. Diese müssen sich vorher anmelden und der Weitergabe ihrer persönlichen Daten zustimmen. Die Corona-Tests der Gäste dürfen höchstens sechs Stunden alt sein. Die Besucher müssen vier Nachtests binnen zehn Tagen nach dem Disko-Besuch zustimmen. Wer diese Tests nicht nachweist, wird von weiteren Veranstaltungen ausgeschlossen. Die Modellprojekte sind zunächst auf vier Wochen angelegt und müssen wissenschaftlich begleitet werden. Innerhalb dieser maximal vier Wochen sind jeweils drei Veranstaltungen möglich.

Mit dpa