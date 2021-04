Drei Menschen sterben bei Brand in Bremen

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht im Sonnenuntergang auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Bremen sind nach Feuerwehrangaben drei Menschen ums Leben gekommen. Es handele sich um zwei Erwachsene und ein Kind, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Ein weiteres Kind sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Mutmaßlich handele es sich um eine Familie. Die Feuerwehr sei gegen 9.30 Uhr zu dem brennenden Haus im Stadtteil Mahndorf gerufen worden. Die Flammen hätten vom Untergeschoss auch auf das Dachgeschoss übergegriffen, sagte der Sprecher. Rettungskräfte seien mit einem Großaufgebot an Menschen und Material im Einsatz.

Mit dpa