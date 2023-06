Drei Menschen bei Feuer in Melsdorfer Reifenhalle verletzt

Bei einem Feuer in der Halle eines Reifen- und Kfz-Handels in Melsdorf bei Kiel (Schleswig-Holstein) sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden. Bei ihnen handele es sich um zwei Beschäftigte des Unternehmens und einen Feuerwehrmann, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Abend. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Der Brand in der etwa 10 mal 70 Meter großen Halle war am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Durch das Feuer sei auch das Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Halle sei vollständig ausgebrannt, stehe aber noch. Die Schadenshöhe sei noch unklar, sagte der Sprecher. An den Löscharbeiten sind demnach 380 Einsatzkräfte beteiligt gewesen.

Durch das Feuer sei eine dichte, kilometerweit zu sehende Rauchwolke entstanden, die in Richtung Kiel gezogen sei, sagte der Sprecher. Dadurch wurde auch das Katwarn-System ausgelöst, und betroffene Anwohner:innen wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Mit dpa