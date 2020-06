Dramatischer Unfall in Hamburg: Kleinkind leblos in Badewanne aufgefunden

Am Donnerstagabend hat sich in Hamburg ein dramatischer Unfall ereignet. Notarzt und Rettungsdienst wurden zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, weil eine Mutter ihr 2,5-jähriges Kind leblos in der Badewanne vorgefunden hatte. Die Rettungskräfte begannen sofort mit einer Reanimation und brachten das Kind ins Krankenhaus. Es schwebt letzten Informationen zufolge in Lebensgefahr.

Die Mutter hatte ihr Kind offenbar kurz unbeaufsichtigt in der Badewanne gelassen. Trotz Schwimmring, den die Polizei später sicherstellte, ging das Kind in der Badewanne unter. Als die Mutter das Kind fand, war es mit dem Kopf unter Wasser. Die Mutter wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.