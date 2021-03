Dockville-Festival und Schlagermove hoffen trotz Corona auf Neuauflage

Trotz der Absage zahlreicher Großveranstaltungen hoffen die Verantwortlichen des Hamburger Festivals „MS Dockville“ und des Schlagermoves weiter auf eine Neuauflage. „Die Tatsache, dass das MS Dockville-Wochenende recht spät im Sommer liegt, erhält bei uns eine Resthoffnung, dass wir das Festival regulär veranstalten können“, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Dementsprechend haben wir die Planungen auch noch nicht aufgegeben.“

Planungen zu kleineren Alternativen laufen ebenfalls

Das Festival ist vom 13. bis 15. August vorgesehen. Gleichzeitig laufen den Angaben zufolge intensive Planungen zu kleineren Alternativen. „Wir wollen im Sommer auf jeden Fall etwas veranstalten und Musik, Kunst und Kultur am Wilhelmsburger Reiherstieg wieder aufleben lassen“, betonte der Sprecher. Eine Entscheidung solle im Laufe des Aprils fallen.

Entscheidung zum Schlagermove noch offen

Offen ist auch noch eine Entscheidung zum Schlagermove am ersten Juli-Wochenende. Bislang werde an dem geplanten Termin festgehalten, sagte Veranstalter Frank Klingner. Wenn verschoben werden müsse, dann gleich auf 2022. „Das hängt zum einen an der Verfügbarkeit des Heiligengeistfeldes als Start- und Zielareal für die Musiktrucks“, erklärte Klingner weiter. „Zum anderen weisen die Herbstmonate in Hamburg keinesfalls eine stabile Wetterlage für eine Outdoor-Veranstaltung aus.“

Hamburg Harley Days in den August 2021 verschoben

Am Mittwoch hatte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live bekannt gegeben, dass sieben große Festivals in Deutschland und der Schweiz in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie erneut ausfallen müssen. Die Hamburg Harley Days werden vom Juni in den August 2021 verschoben.

