Dithmarschen: 69-Jähriger prallt mit Auto auf A23 gegen Leitplanke und stirbt

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen auf der Autobahn 23 gegen die Leitplanke geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der 69-Jährige war in der Nacht zum Montag nach dem Überqueren der Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal bei Schafstedt aus zunächst ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Er prallte dann gegen die Leitplanke und drehte sich.

Der Mann starb noch am Unfallort im Kreis Dithmarschen an seinen Verletzungen. Die Autobahn musste an der Unfallstelle vorübergehend gesperrt werden.

SAT.1 REGIONAL/dpa