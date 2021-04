Digitale Kontaktnachverfolgung: Hamburg setzt nun auch auf Luca-App

Die Luca-App soll nun auch in Hamburg zur Kontaktnachverfolgung genutzt werden. Die Hansestadt Hamburg habe eine Lizenz für die Nutzung des Luca-Systems einschließlich der Luca-App erworben, erklärte am Montag die Pressestelle des Senats.

Die App ermögliche die digitale Erfassung von Kontaktdaten und soll den Gesundheitsämtern die Kontaktverfolgung im Infektionsfall erleichtern. Nutzer:innen sollen so ihre Daten in der App hinterlegen und vor Ort, etwa im Restaurant, via QR-Code einchecken.

Die Luca-App soll die bisherige Sammlung von Kontaktdaten auf Papier ersetzen – etwa in der Gastronomie, bei Kultur- und Sportveranstaltungen, in Pflegeheimen und im Einzelhandel. Im Infektionsfall und nach Freigabe durch die Nutzer:innen leitet das Luca-System zunächst die Daten über die Aufenthaltsorte der letzten 14 Tage an das zuständige Gesundheitsamt weiter.

Kostenfreie App

Auf dieser Basis werden betroffene Veranstaltungsorte anschließend vom Gesundheitsamt kontaktiert und aufgefordert, die zeitlich relevanten Check-ins über das Luca-System freizugeben. Die zur Rückverfolgung von Infektionsketten benötigten Daten liegen den Ämtern somit digital vor und nicht mehr als handschriftlich ausgefüllte Kontaktlisten, was wichtige Zeit ersparen soll. Die App ist für die Nutzer:innen kostenfrei, ihre Daten bleiben der besuchten Einrichtung gegenüber anonym.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Das Luca-System stellt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bereit. Die Kontaktdaten werden bereits im Smartphone mit einem Schlüssel des jeweiligen Gesundheitsamts und einem Schlüssel der Gastgeberin oder des Gastgebers zweifach gesichert. Das Luca-System speichert sie in Deutschland bei einem nach ISO-27001 zertifizierten Anbieter. Allein die Gesundheitsämter seien dazu berechtigt, die Kontaktdaten über das Luca-System bei Gastgeber:innen oder Nutzer:innen anzufordern.

„Die Zeit der Kontakterfassungszettel ist endlich auch in Hamburg vorbei! Wir begrüßen die Ankündigung des Senats, mit der Luca-App die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter zu beschleunigen und den Unternehmerinnen und Unternehmern ein praktikables Instrument anzubieten. Wichtig ist jetzt – neben flächendeckendem Testen und zügigem Impfen – die App schnell in den Einsatz zu bringen, um wieder mehr wirtschaftliches Leben zu ermöglichen“, erklärt Dr. Malte Heyne, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg.

Weitere Informationen: https://www.luca-app.de/faq/