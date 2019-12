Digital-Detox-Selbstexperiment: Zwei Monate ohne Instagram

„Das klingt so spannend, darüber musst du unbedingt einen Artikel schreiben“, höre ich meine Kollegin rufen. Ursprünglich hatte ich das Selbstexperiment nicht gemacht, um im Anschluss darüber zu berichten. Aber vielleicht sind die Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, möglicherweise sogar hilfreich für den einen oder anderen. Aber der Reihe nach.

Dass mich soziale Medien irgendwie nerven, zunehmend stressen und meine Freizeit fressen, das war mir schon länger klar. Und trotzdem habe ich es nicht über’s Herz gebracht oder mir die Zeit genommen, meine Accounts auf Facebook, Instagram und Co. zu löschen. Bis zum Oktober dieses Jahres. Ein grippaler Infekt hat mich ans Bett gefesselt und diese Zeit habe ich genutzt, um endlich das in die Tat umzusetzen, was schon seit Monaten in mir brodelte.

Jeden einzelnen Facebook-Post, jedes einzelne (in meinen Augen) sinnlose Selfie auf Instagram habe ich händisch gelöscht. Die nun leeren Accounts habe ich jobbedingt noch bestehen lassen, der Twitter-Account musste aber gleich ganz dran glauben. Maximal beantworte ich jetzt noch Nachrichten oder schreibe User zu Recherchezwecken auf Instagram und Facebook an – ich konsumiere jedoch nicht mehr. Scrolle nicht mehr stundenlang durch den Feed oder sehe mir Stories von Menschen an, die ich nicht einmal persönlich kenne. Und mir geht es sehr gut damit.

Handy-Bildschirmzeit drastisch gesenkt

Waren es früher noch vier oder fünf Stunden, die ich laut Bildschirmzeit (zu finden in den Smartphone-Einstellungen) am Handy verbracht habe, komme ich heute im Durchschnitt auf 2,5 Stunden pro Tag. Da ich als Berufspendlerin allerdings einen Arbeitsweg von mindestens einer Stunde pro Strecke habe und dabei Musik über das Handy höre, bin ich sehr zufrieden mit meiner neuen Bildschirmzeit. Die täglich von mir meist genutzte App ist daher auch „Spotify“, im Wochendurchschnitt ist es „Whatsapp“. Früher war es unangefochten Instagram.

War ich süchtig? Wahrscheinlich schon. Denn, wer abends nicht schlafen gehen kann, ohne noch einmal die Insta-Likes durchzugehen und den Feed zu checken, und morgens, bevor man überhaupt aufgestanden ist, schon wieder das Handy in der Hand hat – der muss doch süchtig sein. Symptome und Merkmale einer Abhängigkeitserkrankung lassen sich nämlich auch auf die Internetsucht übertragen. Es besteht ein starker Wunsch oder eine Art innerer Zwang, die Dauer kann nicht mehr kontrolliert werden, bei Verzicht treten Entzugssymptome wie innere Unruhe, Schlafstörungen, Gereiztheit, Aggressivität o.ä. auf, andere Interessen werden vernachlässigt und es kommt zu sozialen Folgen (Konflikten mit Familie oder Freunden), körperlichen Folgen (Vernachlässigung, Schlafmangel, Leistungsabfall) sowie psychischen Folgen (Angst, Reizbarkeit, usw.).

Es ist ja nicht alles nur schlecht

Ich will die sozialen Medien ja gar nicht verteufeln und sehe auch die Vorteile. Wenn man sich sozial engagiert oder sich ein Geschäft aufbaut, erreicht man mithilfe von Social Media sowie den richtigen Hashtags auf einen Schlag sehr viele Menschen. Außerdem können wir einfach mit Menschen in Kontakt bleiben, auch wenn sie tausende von Kilometern entfernt sind. Und wo ist gerade die eigene Lieblingsband eigentlich unterwegs? Was gibt es Neues in der Promiwelt? Ohh, diese selbstgemachte, dreistöckige Torte mit der aufwendigen Verzierung sieht ja super aus, das kriege ich bestimmt auch hin!

Früher habe ich viele Themen über die sozialen Medien entdeckt, aus denen am Ende Artikel entstanden sind. Jetzt höre ich leider viel zu häufig den Satz „Hab‘ ich doch in meiner Story gepostet!“, wenn ich mal wieder nicht weiß, worüber „alle“ reden. Hierfür gibt es natürlich auch schon einen Begriff: #FOMO, was für den englischen Ausdruck „Fear Of Missing Out“ steht und so viel bedeutet wie „die Angst, etwas zu verpassen“. Angst, den Anschluss zu seinem sozialen Umfeld zu verlieren, weil man an einem bestimmten sozialen Ereignis oder besonderen Erlebnis nicht teilnimmt. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, nicht mehr wirklich zu wissen, was meine Freunde so treiben. Aber ist das nicht gleichzeitig auch traurig? Dass man sich gegenseitig nur noch über die sozialen Medien auf dem Laufenden hält, anstatt mal miteinander zu reden, was einen gerade beschäftigt. Selbst, wenn es am Ende nur Whatsapp-Sprachnachrichten sind. Aber selbst die sind persönlicher als so mancher Post mit 272146 Beauty-Filtern.

Habe mich einfach selbst belogen

Man muss dazu sagen: Ich habe das alles doch auch gemacht. Ein Selfie von mir ist niemals ohne Filter online gegangen. Ungeschminkt? Auf gar keinen Fall. Und wenn, dann nur so, dass ich trotzdem irgendwie geschminkt aussah. #wokeuplikethis #nofilterneeded. Als ob. Und ich habe ja auch immer gesagt: Das poste ich nur, damit alle meine Freunde und meine Familie wissen, was bei mir gerade los ist. Das ist auch vollkommen okay, wenn man sich das so einredet. Wenn man aber mal gnadenlos ehrlich zu sich selbst wäre, ist klar, dass man es eben doch aus einem ganz anderen Grund macht. Likes schmeicheln dem Ego. Anerkennung tut gut. Und jeder soll sehen, dass das eigene Leben alles andere als langweilig ist. Man erlebt was, ist unterwegs, sieht fremde Länder und Orte, an denen alle anderen jetzt auch gerne wären. Während auf einer analogen Grußkarte aber eher ein Text wie „Liebe Grüße aus ***, das Hotel ist okay, Essen schmeckt ganz gut, Wetter könnte besser sein“ stehen würde, ist bei Instagram hingegen einfach immer alles perfekt. Die Menschen sehen perfekt aus (eine zufällig drapierte Lichterkette rückt zur Not alles in ein perfektes Licht) und vor allem geht es immer allen gut – nein, perfekt.

Was soll mir dieses Bild sagen? Wa-rum? Und wenn mich, als erwachsene Frau, diese ganze Perfektion schon so dermaßen stresst – was muss das alles dann erst bei Heranwachsenden auslösen? Bei denen ist die Persönlichkeitsentwicklung schließlich noch in vollem Gange. Wenn sich 13-jährige Mädchen am Ende knapp bekleidet fotografieren, nur um noch mehr Likes abzugreifen („Sex sells“ klappt ja schließlich schon seit den 50ern in der Werbung), lässt mich das besorgt zurück. Und wir wissen alle: Follower können nicht immer nur nett sein. „Das muss ich als Jugendliche*r erst einmal abkönnen“, weiß auch Dipl.-Psychologin Svenja Lüthge aus Kiel.

Ein Selbstbewusstsein entwickelt sich ja erst über viele Jahre. „Bei Facebook und Instagram ist es aber so, dass ich schon gleich perfekt performen muss und das ist häufig recht schwierig für Jugendliche und auch sehr anstrengend“, so Lüthge. Genau an diesem Punkt dürfe man sich nun nicht selbst verlieren und ein Blick nach innen sollte erfolgen: Welche persönlichen Werte habe ich? Was ist mir selbst wichtig? Das hilft dann auch langfristig, besser mit negativen Dingen umgehen zu können.

Erwachsene als Vorbilder gefragt

Damit der Smartphone-Konsum bei Kindern und Jugendlichen nicht überhand nimmt, sind wir Erwachsene natürlich auch als Vorbilder gefragt, besonders als Elternteil. Auch hierfür hat Dipl.-Psychologin Svenja Lüthge gute Tipps:

„Das Liken darf nicht zum Leiden werden.“

Übrigens: Erstmals wurde im vergangenen Jahr repräsentativ untersucht, wie viele Kinder und Jugendliche in Deutschland süchtig nach WhatsApp, Instagram und Co. sind. Die Untersuchung der Krankenkasse DAK-Gesundheit und des Deutschen Zentrums für Suchtfragen am Universitätsklinikum HamburgEppendorf (UKE) besagt: 2,6 Prozent erfüllen die Kriterien für eine Abhängigkeit nach der sogenannten „Social Media Disorder Scale“. Das Forsa-Institut hat dafür 1.001 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren befragt. Mädchen seien etwas häufiger betroffen als Jungen und auf alle 12- bis 17-Jährigen in Deutschland hochgerechnet entspricht dieser Prozentsatz etwa 100.000 Betroffenen.

Besonders alarmierend sei der Zusammenhang zwischen Social-Media-Sucht und Depressionen, sagt Professor Rainer Thomasius, Ärztlicher Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am UKE. Jeder dritte Jugendliche mit einer Social Media Disorder berichtet über Symptome einer Depression. „Über Ursache und Wirkung haben wir noch keine Erkenntnisse“, kommentiert der Suchtexperte. „Natürlich kann es auch sein, dass sich depressive Kinder und Jugendliche häufiger in die virtuelle Welt zurückziehen und deshalb ein Suchtverhalten entwickeln. In jedem Fall verstärken sich die beiden Faktoren, sodass eine ernste gesundheitliche Gefahr droht.“

Sehr komplexes Thema – Was ist mein Fazit?

Es ist ein wahnsinnig vielschichtiges Themengebiet. Und besonders unsere Psyche ist so komplex, dass sie sich nicht mal eben so in einen Artikel pressen lässt. Ich für meinen Teil kann jedoch sagen und inzwischen einsehen: Ich war wohl süchtig nach Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken und habe mich durch die Nutzung von Instagram, Facebook und Co. stressen lassen. Dass ich von einem Tag auf den nächsten damit aufhören konnte, freut mich daher umso mehr. Obwohl ich einen Teil für meinen Beruf noch immer nutze und ja auch bei WhatsApp nach wie vor aktiv bin.

Wenn Sie meine Gedankengänge nun absolut nicht nachvollziehen können, kann ich Ihnen nur gratulieren. Sie scheinen immun gegen diese Art von Gruppenzwang zu sein. Wenn Sie zumindest ähnliche Gedanken wie ich schon einmal hatten, dann scheinen auch Sie ein sehr selbstreflektierter Mensch zu sein. Ebenfalls: Gratulation. Und für alle, die nun das Gefühl haben, nicht alleine aus diesem Teufelskreis herauszukommen: Es gibt diverse Hilfsangebote, die in diesem Fall weiterhelfen können. Das UKE Hamburg ist hier nur ein Beispiel, bietet aber hier eine Menge Infomaterial.

Wie immer gilt: Die Dosis macht das Gift. In diesem Sinne – bleiben Sie gesund!

Gloria Saggau