Dienstwaffe von Zivilfahnder am Bahnhof Dammtor in Hamburg gestohlen?

12. August 2025

Ein Großaufgebot der Polizei war Montagabend am Bahnhof Dammtor mitten in Hamburg im Einsatz. Aus einem Zivilfahrzeug der Polizei, was sich an der gegenüberliegenden Tankstelle befand, war offenbar ein Rucksack gestohlen worden. In dem Rucksack soll sich auch eine Dienstwaffe befunden haben.

Die Polizei sicherte die Aufnahmen aus den Kameras, die an der Tankstelle installiert sind. Kriminaltechniker:innen übernahmen am späten Abend die Ermittlungen. Es gebe bereits Hinweise auf einen Tatverdächtigen.

SAT.1 REGIONAL/ eis

