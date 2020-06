„Die Sommerferien sind gerettet“: Hansa-Park in Sierksdorf öffnet am 30. Juni wieder für Gäste

Darauf haben viele Freizeitpark-Fans in Schleswig-Holstein sehnsüchtig gewartet: Am 30. Juni wird der Hansa-Park in Sierksdorf an der Ostsee nach der Corona-bedingten Schließung wieder öffnen. „Die Sommerferien sind gerettet“, heißt es auf der Website des Freizeitparks. man arbeite nun mit Hochdruck an der Umsetzung aller bekanntgegebenen Corona-Auflagen, um ein Parkerlebnis zu ermöglichen, „bei dem fröhlicher Familienspaß im Einklang mit dem Schutz der Gesundheit steht“.

Saisonkarten 2020 auch 2021 gültig

Alle aktuellen Inhaber einer Saisonkarte 2020 und diejenigen, die bis 29. Juni eine erwerben, dürfen diese auch 2021 weiter nutzen. Mit diesem Geschenk wolle sich der Freizeitpark für die Treue, Geduld und das Vertrauen der Besucher bedanken.

Begrenzte Besucherzahlen und eingeschränkte Attraktionen

Der Freizeitpark wird am 30. Juni erst einmal nur für eine begrenzte Zahl von Gästen öffnen können. Shows, einige Gastronomieangebote insbesondere mit Selbstbedienung und Büfett sowie bestimmte Indoor-Angebote wie Space Race, Hüpf-und Ballhaus, Fondaco dei Tedeschi, Kiddie Camp und Tahiti Trail bzw. Angebote mit Berührungspunkten wie Hochseilgarten, Kinderschminken, Antik-Studio, Gamble Hall, Meet und Greet mit den Hansa-Park-Characters sowie Single Rider und Baby Switch können nicht stattfinden.

Tickets nur online buchbar

Ticketbuchungen können ausschließlich online erfolgen. Auch Saisonkarteninhaber müssen sich ebenfalls vorab online anmelden, das ist ab Mittwoch (10. Juni) möglich. Zudem müssen auch die regulären Parkplatztickets vorab online gebucht und auf das Smartphone geladen werden. Saisonkarteninhaber erhalten laut Hansa-Park ihre Parkplatztickets wie gewohnt an den Parkplatzautomaten.

Im Park gilt eine Maskenpflicht für Personen ab 6 Jahren in geschlossenen Räumen, in den Shops, Indoor-Bereichen (insbesondere WC-Anlagen und Indoor-Wartebereiche) sowie Fahrattraktionen. Lose Schals oder Tücher sind nicht erlaubt.

FAQ: Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Saisonöffnung des Hansa-Parks 2020 in Zeiten von Corona