„Die Recken“ jubeln – Gruppensieg und Viertelfinale für Hannovers Handballer perfekt

Die TSV Hannover-Burgdorf (Niedersachsen) hat schon am vorletzten Hauptrundenspieltag der Handball-European-League den Einzug in das Viertelfinale geschafft. Die „Recken“ gewannen ihr Heimspiel gegen die Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz 31:27 (15:15) und profitierten vom 33:26 (21:16) der Kroaten von RK Nexe Nasice gegen Fredericia HK aus Dänemark. Als bester Werfer steuerte August Pedersen neun Treffer zum vorzeitigen Gruppensieg der TSV bei. Für die Kadetten erzielte Odinn Rikhardsson ebenfalls neun Tore.

Renars Uscins und die TSV Hannover-Burgdorf absolvierten das Rückspiel gegen Schaffhausen. (Archivbild) Tom Weller/dpa

Eine Woche nach dem 36:24-Hinspielsieg der Niedersachsen in der Schweiz verlief die erste Hälfte ausgeglichen. Keine Mannschaft schaffte es, sich einen größeren Vorsprung herauszuwerfen. Mit einem Treffer in das leere Tor der Gäste glich Justus Fischer die Partie zur Halbzeit aus.

Auch ohne ihren verletzten Spielmacher Leif Tissier behielten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel die Ruhe. Der Vorsprung wuchs immer weiter an. So steuerte das Team von Trainer Juan Carlos Pastor einem ungefährdeten Sieg entgegen.

