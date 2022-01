Die längste musizierende Menschenkette: Musiker sucht Musiker:innen für Rekordversuch

Jens Illemann aus Wewelsfleth hat Großes vor. Am 4. Juni möchte der engagierte Musiklehrer einen Weltrekord aufstellen. Die längste musizierende Menschenkette der Welt soll gebildet werden. Dafür benötigt der Schleswig-Holsteiner mindestens 250 Musikerinnen und Musiker – welches Instrument dabei gespielt wird, ist nicht ausschlaggebend.

Jens Illemann hat sein Musikstudium an der HfMT Hamburg absolviert | Quelle: www.deinprobenraum.de

„Ich habe darauf geachtet, dass das Musikstück auch für Anfänger zu meistern ist. Die Noten und Klangbeispiele findet man, genau wie das Anmeldeformular, auf meiner Homepage“, so Jens Illemann. Geplant sei es, dass sich die Teilnehmenden im Abstand von 10 Metern entlang einer vorgegebenen Strecke aufstellen. Der oder die Erste in der Reihe beginnt das Stück „Freude schöner Götterfunken„. Nach und nach sollen alle mit einstimmen, sodass am Ende über eine Distanz von über zwei Kilometern gemeinsam musiziert wird.

Beethoven soll auch mit Abstand verbinden

„Ich möchte anderen Musikerinnen und Musikern die Gelegenheit geben, mit dem nötigen Abstand, zu musizieren“, so Jens Illemann. „Und es ist natürlich auch ein Symbol, dass die Musik Distanz überwinden kann und alle Teilnehmenden verbindet.“

Mit großen Orchestern kennt sich Jens Illemann aus

Illemann ist selbst studierter Musiker und hat bereits ein paar Rekorde geknackt. So konnte er im Jahr 2016 mit 7.548 Musikerinnen und Musikern in der Frankfurter Commerzbank-Arena unter dem Titel „Wir füllen das Stadion“ das größte Orchester der Welt auf die Beine stellen. Außerdem hält er den Rekord für das größte Online-Orchester mit 1.360 Musizierenden.



Nun soll am 4. Juni 2022 im Schleswig-Holsteinischen Wewelsfleth ein weiterer Rekord geknackt werden.

Das Anmeldeformular (Anmeldeschluss 31.03.2022) und weitere Informationen zum Projekt gibt es hier.