DGzRS-Seenotretter trauern um Botschafter Jan Fedder

Jan Fedder steht auf einem Schiff der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Foto: Ingo Wagner/dpa/Archivbild

Die Seenotretter an Nord- und Ostsee trauern um ihren Bo(o)tschafter Jan Fedder. Der Schauspieler („Großstadtrevier“, „Neues aus Büttenwarder“), der am Montag tot in seiner Wohnung gefunden worden war, engagierte sich seit 2007 ehrenamtlich für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), wie die Organisation am Dienstag in Bremen mitteilte. Er habe den Seenotrettern seine markante Stimme geliehen, zum Beispiel für einen Hörfunkspot der DGzRS.

Die DGzRS ist für den maritimen Such- und Rettungsdienst in den deutschen Gebieten von Nord- und Ostsee zuständig und wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Sie hält nach eigenen Angaben auf 55 Stationen zwischen Borkum im Westen und Usedom im Osten rund 60 Seenotrettungskreuzer und -boote rund um die Uhr einsatzbereit. Die Seenotretter fahren jährlich mehr als 2000 Einsätze, um Menschen aus Seenot zu retten.

dpa