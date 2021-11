Der Hamburger Mitternachtsbus wird 25 Jahre alt

Seit 25 Jahren fährt der Mitternachtsbus der Diakonie durch die Hamburger Innenstadt. Jeden Abend von 20 bis 24 Uhr besucht ein Team von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern die obdachlosen Menschen dort, wo sie leben: in Fußgängerzonen, unter Brücken und an Kirchen. An Bord haben sie Kaffee, Tee, Brötchen, Kuchen, Decken und Schlafsäcke – aber vor allem menschliche Wärme.

„Neben der Grundversorgung geht es vor allem um den Kontakt und die Zuwendung zu den Menschen, die in der Öffentlichkeit leben, mit denen aber kaum jemand spricht“, sagt Projektleiterin Sonja Norgall. Bis zu 160 Obdachlose können die Helfer so bei jeder Tour erreichen.

Durch das Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen von Facebook.

Mehr anzeigen Inhalt anzeigen Facebook Inhalte immer anzeigen

Ohne das Team aus rund 140 Ehrenamtlichen wäre der Mitternachtsbus undenkbar. Nur durch ihren Einsatz kann der Bus 365 Nächte im Jahr für obdachlose Menschen unterwegs sein. Bereits im August hatte die Diakonie ein Elektromobil angeschafft, mit dem sie obdachlose Menschen besuchen. „Wir sind froh, als Diakonie mit dem neuen E-Mobil einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten zu können“, so Landespastor Dirk Ahrens im Sommer. „Denn bei rund 13.000 gefahrenen Kilometern pro Jahr vermeiden wir den Ausstoß von etwa 3.000 Kilogramm Treibhausgasen.“

mit dpa