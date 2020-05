Den Kiez zum Leben erwecken: Gastronomen planen Protestaktion für Hamburger Amüsiermeile

Der Hamburger Kiez leidet extrem unter der Corona-Krise. Die Reeperbahn ist mit ihren Clubs, Bars und bunten Leuchtreklamen das bekannteste Symbol für St. Paulis lebendige Kiez-Kultur. Seit Mitte März sind die Lichter aus, die Musik ist verstummt und es scheint kein Ende in Sicht.

Nun haben sich rund 50 Inhaber von Bars, Kneipen, Clubs und Discotheken zu einem großen Protest zusammengeschlossen, wie sie in einer Pressemitteilung berichten. Demnach wollen die Läden auf der Großen Freiheit am 7. Mai den Kiez zumindest für einen kurzen Moment wieder zum Leben erwecken: Leuchtreklamen, Musik und Co. sollen wieder angeschaltet werden. Denn zurzeit herrscht dort wegen der Schließungen vor allem gespenstische Stille.

Olivia Jones will mit der Aktion allen eine Stimme geben

„Wir möchten mit unserer Aktion nicht anklagen, sondern ein starkes Bild senden: Leben ist nicht nur das Gegenteil von Tod. Zum Leben gehört mehr als nur am Leben zu sein. Es geht auch darum, ein lebenswertes Leben zu haben, um Existenzen, die sich Menschen aufgebaut haben und deren Lebenswerke jetzt bedroht sind.”, erklärt Olivia Jones. „So wie hier auf St. Pauli geht es gerade Bars und Clubs in ganz Deutschland. Und nicht alle haben die Möglichkeit, so prominent wie wir auf sich aufmerksam zu machen. Auch denen möchten wir mit unserer Aktion eine Stimme geben.”

Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher versprach bereits, sich am Mittwoch im Ministerrat auch für Bars, Clubs und Kneipen stark zu machen und gab ein Bekenntnis zur Gastro-Szene – nicht nur auf St. Pauli – ab. Dieser sei, so Jones, „nämlich der Boden unter den Füßen weggerissen” worden. Bei vielen Gastronomen spüre sie „Verzweiflung” angesichts hoher Mieten, null Umsatz und vor allem noch keinerlei Perspektive auf Besserung. Diskutiert wurden u. a. weitere Hilfsprogramme, mehr Perspektiven bei verschiedenen Lockerungs-Szenarien und sieben Prozent Mehrwertsteuer auch für Getränke und Eintritte, wodurch nach Restaurants auch Bars, Kneipen und Clubs unterstützt würden – nur einige der Forderungen, denen mit der Aktion am Donnerstag noch einmal Nachdruck verliehen werden soll.

Werden Bars und Clubs bei Lockerungen vergessen?

Mindestens ein Drittel der Gastronomie-Betriebe werden nach Schätzungen des DEHOGA die Krise nicht überstehen. Mehrwertsteuersenkungen greifen erst, wenn die Gäste zurückkommen und gelten derzeit sowieso nur für Restaurants. „Man hat den Eindruck, dass in dieser Lage Bars, Kneipen und Clubs vergessen werden. Dabei waren das die ersten, die schließen mussten – und es werden verständlicherweise die letzten sein, die öffnen dürfen“ erklärt Olivia. „Wann, steht noch völlig in den Sternen. Ich mache mir große Sorgen um die Vielfalt, nicht nur auf St. Pauli. Auf den ersten Blick geht’s nur ums Vergnügen, aber wenn man genau hinschaut, sieht’s anders aus: Die Stadt lebt zu einem großen Teil vom Tourismus. Und der braucht eine bunte Gastro-Szene. Mindestens in Hamburg. Das wollen wir bewusst machen.“

Neben Olivia Jones beteiligen sich auch Bars wie der Elbschlosskeller, die Wunderbar und das Klubhaus. Der Protest am kommenden Donnerstag soll nicht nur vor Ort auf dem Hamburger Kiez stattfinden, sondern auch live auf den Social-Media-Profilen der verschiedenen Gastronomen, Barbetreiber und Co. als Livestream übertragen werden.

Versammlungsverbot wegen Infektionsschutz

Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts kann nicht sichergestellt werden, dass bei den Versammlungen der Infektionsschutz gewährleistet ist. Daher sind öffentliche und nicht-öffentliche Veranstaltungen und Versammlungen sind nach wie vor bis auf Weiteres untersagt. Die Bundesregierung und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer haben während einer gemeinsamen Telefonkonferenz am Mittwoch (6. Mai) weitere Lockerungen der bestehenden Beschränkungen beschlossen. Der Hamburger Senat beschließt am kommenden Dienstag, den 12. Mai 2020, wie die weiteren Lockerungen aussehen.