Demos zum 1. Mai im Norden: Tausende Menschen auf der Straße

Nach coronabedingter Zwangspause ist am Tag der Arbeit auf vielen Plätzen in Norddeutschland wieder zu Frieden, Gerechtigkeit und sozialem Zusammenhalt aufgerufen worden. „Seit drei Jahren befinden wir uns im Krisenmodus. Erst die Pandemie mit all ihren schrecklichen Folgen. Und jetzt dieser barbarische Krieg“, sagte Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des DGB in Niedersachsen, am Sonntag in Hildesheim.

Es sei an der Zeit, das Land gerechter, besser und zukunftsfester zu machen, sagte Payandeh. Für den Gewerkschaftsbund ist ihm zufolge klar: „Europas Grenzen müssen offen sein. Für alle, die vor Gewalt, Krieg und Verfolgung fliehen müssen – und zwar unabhängig von Hautfarbe, Religion Staatsangehörigkeit und Identität.“

Die designierte Bundesvorsitzende des DGB, Yasmin Fahimi, sprach bei einer Kundgebung auf dem Rathausplatz in Wolfsburg. Die SPD-Politikerin soll noch im Mai als erste Frau an die DGB-Spitze gewählt werden und Nachfolgerin von Reiner Hoffmann werden, der im Alter von 66 Jahren beim DGB-Bundeskongress nicht mehr zur Wiederwahl antritt.

Ca. 29.000 Menschen zählte der DGB in Niedersachsen

Rund 29.000 Menschen zählte der DGB auf den über 60 Veranstaltungen in Niedersachsen unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“. Neben den großen Krisen durch Corona und den Krieg erinnerte Fahimi in Wolfsburg an die ohnehin bestehenden Aufgaben. „Wir wollen unsere Wirtschaft umgestalten, hinzu 100 Prozent Klimaneutralität. Wir müssen die Digitalisierung voranbringen. Und wir brauchen mehr Kolleginnen und Kollegen als Fachkräfte“, sagte sie laut DGB vor 4.500 Menschen in Wolfsburg.

Für die Mai-Demos meldeten sowohl die Polizei in Hannover als auch die Bremer Beamten keine größeren Störungen. Bei einer Versammlung auf dem Bremer Bahnhofsplatz mit etwa 1.200 Teilnehmenden hätten sich aber einige Menschen vermummt und polizeifeindliche Parolen skandiert. Daraufhin habe es Identitätsfeststellungen und die Aufnahme entsprechender Ermittlungen gegeben.

Linke ziehen durch Hamburger HafenCity

Unter dem Motto „Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten“ sind am 1. Mai laut Polizei bis zu 2.000 linke Demonstranten durch die Hamburger HafenCity gezogen. In Sprechchören wurde „Wer hat, der gibt. Wer nicht gibt, wird enteignet“ skandiert. Zu der Demo aufgerufen hatte das Bündnis „Wer hat, der gibt“. Der Demonstrationszug, in dem auch viele Linksautonome Richtung Binnenalster mitliefen, wurde von starken Polizeikräften begleitet. Zwischenfälle gab es nicht.

Linksextreme hatten für Sonntag zu insgesamt drei Demonstrationen in der Hansestadt aufgerufen. Am Nachmittag versammelten sich am Berliner Tor weitere Demonstrantinnen und Demonstranten, die mit dem vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestuften Roter Aufbau Hamburg unter dem Motto „Kapitalismus ist Pandemie, Krieg und Krise – Heraus zum revolutionären 1. Mai!“ Richtung Barmbek ziehen wollten. Erwartet wurden rund 500 Teilnehmende.

Viele vermummte Demonstranten in Wilhelmsburg

Am Abend wollte das Bündnis „Schwarz-Roter 1. Mai“ unter dem Motto „Verboten gut – Anarchismus in die Offensive“ mit 500 Teilnehmenden in Wilhelmsburg auf die Straße gehen.

Die Polizei wollte über das Wochenende mit mehreren Hundertschaften im Einsatz sein. Sie gehe von einem insgesamt gewaltfreien Verlauf aus, sagte Sprecherin Sandra Levgrün. Dabei sei aber nicht auszuschließen, dass es zu Ordnungswidrigkeiten oder vereinzelt auch zu Straftaten wie das Zeigen verbotener Symbole, das Abbrennen von Pyrotechnik oder auch zu kurzfristigen Blockaden kommen könne. Anders als in den vergangenen beiden Jahren gab es in diesem Jahr keine Corona-Beschränkungen mehr für Versammlungen.

Bereits am Samstag gab es Demos im Schanzenviertel

Mit einem „Klassenfest“ gegen Staat und Kapital hatten die Demonstrationen linker und linksextremer Gruppen rund um den 1. Mai bereits am Samstag im Schanzenviertel einen ruhigen Auftakt genommen. 550 zumeist junge Menschen versammelten sich friedlich am Bahnhof Sternschanze. Zwischenfälle gab es nicht.

In der Vergangenheit hatten sich im Schanzenviertel rund um den 1. Mai immer wieder linke Demonstranten gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Nach den schweren Ausschreitungen um den G20-Gipfel 2017 war es aber bereits in den vergangenen Jahren eher ruhig geblieben.

