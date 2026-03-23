Demo für Opfer sexualisierter Gewalt am Donnerstag in Hamburg

Nach Berlin wird an diesem Donnerstag (26. März) um 17.30 Uhr auch in Hamburg am Rathausmarkt für die Opfer sexualisierter Gewalt auf die Straße gegangen. Eine der prominenten Unterstützerinnen des Demonstrationsaufrufs der Bürgerschaftsabgeordneten Annika Urbanski (SPD) ist die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Forderungen: mehr Schutz für Opfer sexualisierter Gewalt und echte Konsequenzen für die Täter. „Es reicht! Die Scham muss die Seite wechseln“ schreibt die SPD-Politikerin Urbanski in einem Post auf Instagram.

Anlass der Demonstration und Hintergrund der aktuellen Diskussion über digitale Gewalt sind schwere Vorwürfe der Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen, über die zuerst der „Spiegel“ berichtet hatte. Ulmens Anwalt Christian Schertz kündigte rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung an, bei der es sich „in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung“ handle. Zudem würden „unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet“.

SAT.1 REGIONAL/dpa