Delta-Variante nimmt in Niedersachsen moderat zu

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Leuchttisch. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Illustration

In Niedersachsen ist die Zahl der Corona-Infizierten mit der Delta-Variante gestiegen. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Donnerstag wurden seit Ende vergangener Woche 60 neue Fälle bekannt, womit es jetzt insgesamt 125 sind. Das Landesgesundheitsamt erhebt die Zahlen stichprobenartig oder prüft auf Verdacht, ob eine Infektion mit der Variante vorliegt.

Absolute Zahl an wöchentlichen Fällen hat laut RKI zugenommen

Die Delta-Variante ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in den vergangenen vier Wochen in allen Bundesländern nachgewiesen worden. Zu rund 1.440 Fällen lägen in diesem Zeitraum Informationen aus dem Meldesystem vor. Die absolute Zahl an wöchentlichen Delta-Fällen habe seit der 21. Meldewoche zugenommen, von etwa 270 auf rund 470 in der 23. Meldewoche.

RKI: Delta-Variante werde sich wohl durchsetzen

Das RKI schreibt in dem Bericht, dass die aktuelle Verbreitung der Varianten in Deutschland zeige, dass damit zu rechnen sei, dass Delta sich gegenüber den anderen Varianten durchsetzen werde. Noch dominiert die in Großbritannien entdeckte Variante Alpha (B.1.1.7) das Infektionsgeschehen, der Anteil an den positiven Fällen in der Stichprobe ist nun jedoch nach Wochen mit Werten von um 90 Prozent auf 74 Prozent geschrumpft. Wie bisher sind die Anteile der ebenfalls besorgniserregenden Varianten Beta (entdeckt in Südafrika) und Gamma (entdeckt in Brasilien) sehr niedrig und unauffällig.

Nordländer wollen erneute Schließungen verhindern

Die fünf norddeutschen Regierungschefinnen und -chefs. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Die norddeutschen Bundesländer wollen jedoch auf erneute Schließungen verzichten. Stattdessen müssten die Impfungen forciert werden, um eine Durchimpfung der Bevölkerung und damit die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag zum Abschluss einer Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sowie Bürgermeister der fünf Nordländer. Parallel dazu müssten die in einigen Bereichen bestehenden Maßnahmen wie Masken- oder Testpflicht die Menschen weiter schützen.

Nächster Corona-Gipfel am 25. August

Am 25. August will sich Bundeskanzlerin Merkel erneut mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer über den Stand des Kampfes gegen die Corona-Pandemie beraten. Zuletzt waren sie am 10. Juni zusammengekommen.

Mit dpa