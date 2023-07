Am Dienstagabend wurden in Dellstedt (Schleswig-Holstein) ein Hund und seine 20-jährige Besitzerin beim Spaziergang von zwei freilaufenden Hunden angegriffen. Der Hund wurde tödlich verletzt, berichtet die Polizei Itzehoe. Die 20-Jährige zog sich laut Polizei Verletzungen an Hand und Bein zu. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen der Hundehalter und der fahrlässigen Körperverletzung.

SAT.1 REGIONAL mit Polizei Itzehoe